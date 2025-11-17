Vecinos del barrio Central Argentino reclaman mayor presencia policial por el aumento de robos

Residentes de la zona aseguran que los hechos delictivos se repiten a toda hora y piden una intervención urgente de las autoridades.

Vecinos del barrio Central Argentino manifestaron su preocupación por el incremento de robos que se registran en los últimos días. Según relataron a Noticiero 7, la inseguridad afecta a niños, adultos mayores y familias, sin distinción de horarios.

“Son reiterados los robos. A cualquier hora, a los niños, a los ancianos, a todos”, expresó una vecina que describió lo que se vive en la zona. Los vecinos aseguran que las situaciones ocurren tanto de día como de noche.

Otro residente comentó que volvió a sufrir un hecho delictivo en su vivienda. “Esta mañana nos forzaron la puerta de la casa, es la tercera vez que me pasa esto. Son siempre los mismos que vienen”, relató, señalando que los ataques se repiten y que conocen a los malvivientes.

Los vecinos del barrio aseguran estar cansados de los robos y solicitan a las autoridades policiales mayor presencia y controles para recuperar la tranquilidad. “Necesitamos seguridad”, coincidieron, pidiendo una respuesta urgente a la problemática que afecta a toda la comunidad.