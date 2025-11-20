La Banda anunció actividades por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

Habrá un conversatorio con testimonios de mujeres, intervenciones artísticas y actividades comunitarias para visibilizar, prevenir y erradicar las violencias.

20/11/2025

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Género, presentó el cronograma de actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre con el objetivo de visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia.

Desde el área, su directora Belén Benac destacó que estas acciones complementan el trabajo permanente que se realiza durante todo el año mediante programas de contención psicológica, asesoramiento legal y grupos de ayuda terapéutica, fundamentales para acompañar a mujeres en procesos de reconstrucción.

La actividad central será el martes 25 de noviembre a las 9:30, en la Escuela de Robótica, donde se realizará un conversatorio abierto y gratuito. Allí, mujeres que atravesaron situaciones de violencia compartirán sus testimonios sobre sus procesos de transformación hacia una vida libre de violencias.

“Es un espacio para dar voz a quienes han transitado estos procesos y hoy, gracias al acompañamiento del municipio y al trabajo de los equipos técnicos, pueden relatar su camino hacia una vida sin violencia”, expresó Benac.

El viernes 28 de noviembre desde las 19, en la Plaza Belgrano, se realizará una intervención artística urbana que incluirá:

Shows en vivo

Feria de emprendedores , con especial participación de mujeres

, con especial participación de mujeres Entrega de lazos violetas y globos

Maquillaje artístico

Stands informativos sobre prevención de violencias

Según Benac, estas expresiones buscan generar conciencia, impacto visual y participación comunitaria, promoviendo la igualdad, la inclusión y la construcción de una ciudad libre de violencias.

La funcionaria remarcó que fechas como el 8 de marzo, el 3 de junio (Ni Una Menos) y el 25 de noviembre integran el calendario de trabajo, pero subrayó que la tarea es diaria: “Acompañamos todo el año a mujeres y familias y fortalecemos acciones de prevención en articulación con distintas instituciones”.

La Municipalidad de La Banda invitó a toda la comunidad a sumarse y participar activamente de las actividades, formando parte de estos espacios de cambio, promoción y concientización.