Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
País

Neuquén: una nena de 9 años lucha por su vida tras ser embestida por un patrullero

La menor fue trasladada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva. Vecinos exigen respuestas por el accionar policial.

Hoy 08:41

Una nena de 9 años fue atropellada este miércoles por un patrullero de la Policía de Neuquén mientras andaba en bicicleta en el barrio Los Álamos de Plottier. Tras sufrir tres paros cardiacos y una compleja cirugía cerebral, permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Vecinos se concentraron frente a la Comisaría 46 para exigir respuestas y reclamar medidas tras el accidente.

Según testigos y fuentes del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 19 entre las calles Reconquista y Güemes. Vecinos aseguraron que el móvil policial circulaba a alta velocidad y sin sirena antes de impactar a la menor.

Imágenes de cámaras de seguridad de un kiosco cercano muestran la camioneta oficial en la calle de tierra, lo que respalda la versión de los vecinos. Tras el accidente, la comunidad se reunió frente a la comisaría para pedir explicaciones a la Fiscalía y exigir medidas de seguridad.

La nena fue asistida inicialmente por personal policial en el lugar y luego trasladada al hospital Castro Rendón, donde se constató que presentaba politraumatismos graves y diversas fracturas. Fue sometida a cirugía cerebral y permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

En medio de la conmoción, la mamá de la chica realizó un pedido: “No castiguen a la mujer que conducía el patrullero”, según relató a medios locales.

TEMAS Accidentes Neuquén

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT