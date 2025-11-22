Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 NOV 2025 | 18º
X
Policiales

Fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil en La Banda dejó como saldo graves daños materiales

Durante el mediodía de este sábado, un Chevrolet Corsa y una Motomel 150 c.c. colisionaron en la intersección de Julio Argentino Gerez y Rivadavia, en la zona del balneario.

22/11/2025

Durante el mediodía de este sábado sucedió un fuerte accidente en la ciudad de La Banda, en el cruce de Julio Argentino Gerez y Rivadavia, donde, según los primeros relatos, habría sido un choque frontal entre un Chevrolet Corsa y una Motomel 150 c.c.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Personal policial se trasladó al lugar para asegurar la escena, realizar las mediciones correspondientes y recopilar testimonios de testigos. 

La Seccional 14 tomó intervención por jurisdicción y puso en marcha las actuaciones para establecer la dinámica del siniestro y las eventuales responsabilidades.

No se difundieron datos oficiales sobre la existencia de personas lesionadas hasta el momento de la primera intervención, sin embargo, los detalles serán precisados a medida que avancen las pericias.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
  2. 2. Le robaron dólares a un abogado: dos detenidos y dinero recuperado
  3. 3. Chubut: encontraron muerta a una jubilada de 80 años tras seis días de búsqueda
  4. 4. Video muestra a Bolsonaro saboteando su tobillera electrónica
  5. 5. La intendente Fuentes participó del acto por el 50° aniversario del Taekwondo en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT