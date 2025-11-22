Fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil en La Banda dejó como saldo graves daños materiales

Durante el mediodía de este sábado, un Chevrolet Corsa y una Motomel 150 c.c. colisionaron en la intersección de Julio Argentino Gerez y Rivadavia, en la zona del balneario.

22/11/2025

Durante el mediodía de este sábado sucedió un fuerte accidente en la ciudad de La Banda, en el cruce de Julio Argentino Gerez y Rivadavia, donde, según los primeros relatos, habría sido un choque frontal entre un Chevrolet Corsa y una Motomel 150 c.c.

Personal policial se trasladó al lugar para asegurar la escena, realizar las mediciones correspondientes y recopilar testimonios de testigos.

La Seccional 14 tomó intervención por jurisdicción y puso en marcha las actuaciones para establecer la dinámica del siniestro y las eventuales responsabilidades.

No se difundieron datos oficiales sobre la existencia de personas lesionadas hasta el momento de la primera intervención, sin embargo, los detalles serán precisados a medida que avancen las pericias.