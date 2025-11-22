La Escuela Secundaria Municipal realizó con éxito su "Muestra Anual Pedagógica"

Esta actividad se desarrolló el jueves a la tarde en el propio edificio escolar situado en el barrio Avenida, dónde participaron los estudiantes de 1ro. a 5to. año, docentes de las diferentes áreas, directivos de la institución y familiares de los chicos.

La Escuela Secundaria Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete” del barrio Avenida realizó su Muestra Anual Pedagógica dónde los estudiantes mostraron los proyectos elaborados en diferentes áreas pedagógicas.

Esta actividad se desarrolló el jueves a la tarde en el propio edificio escolar situado en el barrio Avenida, dónde participaron los estudiantes de 1ro. a 5to. año, docentes de las diferentes áreas, directivos de la institución y familiares de los chicos.

Luego de exponer sus proyectos y trabajos, los estudiantes compartieron un refrigerio a modo merienda que fue facilitado por la Secretaría de Gobierno para que los participantes de la muestra puedan culminar la misma con un momento de camaradería.

La rectora del establecimiento escolar, Lic. Andrea Navarro, explicó lo siguiente: “Esta es la Muestra Pedagógica Anual, que si bien es cierto, está establecida por el calendario escolar, más allá de este encuadre normativo, para nosotros es el momento en donde los chicos pueden socializar, dar una selección temática de su interés y también el formato en que van a mostrar lo que ellos seleccionaron.

Entonces, a partir de esa propuesta inicial, que es la temática por un lado y luego el formato, los chicos desarrollan el proyecto para la muestra. Es decir, que además del trabajo pedagógico hay todo un trabajo de planificación de cómo llevar a cabo el contenido que ellos van a exponer.

Agregó: “En la muestra participan todas las áreas pedagógicas, porque es un espacio en donde más allá de la obligatoriedad que reviste la presentación de la propuesta, los profesores y estudiantes pueden dar a conocer, no solo al directivo que siempre está acompañando, sino también a la comunidad educativa.

Es así como tenemos trabajos de lengua extranjera, lenguaje artístico, ciencias naturales, historia, matemáticas,literatura, química, biología, economía, culturas, comunicación, ESI, tecnología y los talleres de EDIS, que tienen una inclinación a lo laboral, a lo social, a lo laboral y a lo cultural, donde los chicos van adquiriendo herramientas para insertarse al campo laboral.

Finalmente, la rectora destacó: “Quiero agradecer a toda la comunidad educativa y al municipio que siempre está presente. Nosotros lo que vemos aquí es solo una parte de lo que los chicos trabajan y ese trabajo es posible porque hay un Estado que acompaña, un Estado Municipal Presente, con sus políticas educativas que permanentemente nos apoyan con recursos concretos.

Por lo tanto, agradecer el acompañamiento y el apoyo del intendente Roger Elías Nediani; a la Secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, y a las áreas municipales que trabajaron de manera articulada durante el año con nosotros, como las direcciones de Género, Salud, Juventud, Cine Teatro Renzi y el Punto Digital Banda, entre otras".