Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 NOV 2025 | 18º
X
Locales

La Secretaría de Salud realizó un nuevo censo poblacional en el barrio Avenida

Este relevamiento permite diseñar y fortalecer políticas públicas más precisas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad y garantizar el acceso equitativo a los servicios sanitarios.

22/11/2025

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, continúa desarrollando el censo poblacional en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de relevar información sobre la situación sanitaria y social de las familias bandeñas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante esta semana, el equipo de salud trabajó en territorio del barrio Avenida, visitando viviendas y registrando datos vinculados a la composición familiar, condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos y estado de salud de los vecinos.

Este relevamiento permite diseñar y fortalecer políticas públicas más precisas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad y garantizar el acceso equitativo a los servicios sanitarios.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “El trabajo en territorio es la base de una salud pública cercana y efectiva. Conocer la realidad de cada familia nos permite acompañar de manera más justa, humana y solidaria”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, priorizando el contacto directo con los vecinos y la construcción de una salud comunitaria participativa y accesible.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
  2. 2. Le robaron dólares a un abogado: dos detenidos y dinero recuperado
  3. 3. Chubut: encontraron muerta a una jubilada de 80 años tras seis días de búsqueda
  4. 4. Video muestra a Bolsonaro saboteando su tobillera electrónica
  5. 5. La intendente Fuentes participó del acto por el 50° aniversario del Taekwondo en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT