La Secretaría de Salud realizó un nuevo censo poblacional en el barrio Avenida

Este relevamiento permite diseñar y fortalecer políticas públicas más precisas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad y garantizar el acceso equitativo a los servicios sanitarios.

22/11/2025

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, continúa desarrollando el censo poblacional en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de relevar información sobre la situación sanitaria y social de las familias bandeñas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante esta semana, el equipo de salud trabajó en territorio del barrio Avenida, visitando viviendas y registrando datos vinculados a la composición familiar, condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos y estado de salud de los vecinos.

Este relevamiento permite diseñar y fortalecer políticas públicas más precisas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad y garantizar el acceso equitativo a los servicios sanitarios.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “El trabajo en territorio es la base de una salud pública cercana y efectiva. Conocer la realidad de cada familia nos permite acompañar de manera más justa, humana y solidaria”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, priorizando el contacto directo con los vecinos y la construcción de una salud comunitaria participativa y accesible.