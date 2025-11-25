Recuperaron un tanque de agua robado de una escuela rural en Los Telares

El depósito, esencial para el funcionamiento de la Escuela N.º 86166 del paraje Varas Cuchuna, fue hallado oculto en una zona montuosa y será restituido en las próximas horas.

Hoy 17:38

La recuperación de un tanque de agua de 500 litros robado de la Escuela Primaria N.º 86166 del paraje Varas Cuchuna motivó un amplio operativo policial en Los Telares, donde finalmente el elemento fue localizado durante la noche del lunes.

El hallazgo se concretó pasadas las 21:30, cuando efectivos de la Comisaría 39, acompañados por las vecinas Lidia Vázquez y Zoraida Maldonado, se internaron por un camino vecinal de la zona montuosa. Allí, entre la vegetación y a unos 50 metros del cementerio local, detectaron el depósito de color negro, oculto de manera intencional. Las mujeres confirmaron de inmediato que se trataba del tanque sustraído el 29 de octubre, un recurso indispensable para el servicio educativo.

La fiscal Dra. Luciana Jacobo fue informada del resultado del operativo y ordenó el traslado del tanque a la dependencia policial. En las próximas horas, el elemento será restituido a las autoridades escolares, garantizando nuevamente el normal suministro de agua para la institución.

Las actuaciones judiciales continúan abiertas para identificar y detener a los responsables del hurto, mientras se analizan diferentes líneas investigativas en la zona.