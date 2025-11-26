El municipio de La Banda realizó mantenimiento del alumbrado público del barrio Banfield

Personal municipal del área mencionada realizó esta tarea los días jueves y viernes, como parte del mantenimiento del alumbrado público que realiza la comuna de forma periódica en toda la ciudad.

La Dirección de Iluminación, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda, realizó el recambio de focos quemados del alumbrado público del barrio Banfield.

Personal municipal del área mencionada realizó esta tarea los días jueves y viernes, como parte del mantenimiento del alumbrado público que realiza la comuna de forma periódica en toda la ciudad.

Dicho mantenimiento también incluye la reparación o reposición de componentes como cables, columnas, tableros y la gestión del sistema de encendido y apagado para asegurar el correcto funcionamiento.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas, Cristian Alzamora, reiteró su preocupación ante el permanente robo de cables, tableros eléctricos y medidores en distintos sectores de la ciudad, lo que genera interrupciones en el servicio de alumbrado público y demoras en los trabajos de mantenimiento.

El funcionario explicó que estas acciones afectan de manera directa la seguridad y el bienestar de los vecinos, además de implicar un alto costo económico y operativo para el municipio.

“El robo de cables, como todo daño al mobiliario público, es grave en varios sentidos. No solo nos obliga a destinar recursos y tiempo a reparaciones imprevistas, sino que también deja sin iluminación a sectores enteros, con el riesgo que eso representa”, señaló.

Asimismo, detalló que en los últimos días se registraron robos en diferentes puntos de la ciudad: “Nos han sustraído tableros enteros en la calle Rebotaro, afectando la iluminación de la zona del Tabla Redonda y de Villa Margarita. También se produjo un hecho similar en la plaza del barrio San Carlos. Estos delitos provocan demoras porque no se trata solo de cambiar una lámpara, sino de rehacer conexiones completas”.

Alzamora recordó que el municipio mantiene canales de comunicación abiertos para recibir denuncias o advertencias sobre hechos de vandalismo, a través del sistema Alerta Banda o mediante la Policía de la Provincia.

De esta manera, el municipio reitera su compromiso de continuar trabajando por una ciudad más segura y mejor iluminada, apelando a la colaboración y compromiso ciudadano para preservar las obras que pertenecen a todos los bandeños.



