Sigue abierta la convocatoria para que niños y niñas se incorporen al Coro Municipal

Pueden participar niños desde los 6 hasta los 14 años de edad. Los ensayos se realizarán los días lunes y viernes de 18:30 a 20.

Hoy 14:35

La Dirección de Cultura de la municipalidad de la ciudad de La Banda, invita a quienes quieran incorporarse en el “Coro Municipal de Niños de La Banda” para participar en importantes actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Pueden participar niños desde los 6 hasta los 14 años de edad. Los ensayos se realizarán los días lunes y viernes de 18:30 a 20, en la dependencia municipal situada en la calle Yrigoyen N° 235.

En este sentido la profesora, cantante, soprano lírica, técnica profesional de la voz y locución, María Inés Canatta, estará a cargo del coro y será la encargada de preparar a los integrantes para participar en el tradicional encendido del Árbol Navideño Bandeño, entre otras actividades que se desarrollarán durante el mes de diciembre.

