El sector inmobiliario marca estabilidad y prevé mayor actividad por alquileres de verano

El presidente del Colegio Inmobiliario, Héctor Salvatierra, señaló que la oferta y demanda de viviendas muestran equilibrio y anticipó una actividad sostenida durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Hoy 15:23

El sector inmobiliario destacó un escenario de estabilidad a nivel nacional, con un leve repunte tanto en alquileres como en ventas de viviendas. En este contexto, el presidente del Colegio Inmobiliario, Héctor Salvatierra, analizó la situación actual y las proyecciones para los próximos meses.

Salvatierra señaló que el mercado presenta un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que permite anticipar una actividad sostenida durante diciembre, enero y febrero, período en el que aumenta el movimiento vinculado al arribo de estudiantes y al alquiler temporario.

En cuanto a la venta de propiedades, indicó que las operaciones continúan atrasadas, aunque observó una perspectiva más favorable hacia adelante. Explicó que el sector espera una normalización progresiva, vinculada a una eventual baja en las tasas de interés que facilitaría el acceso al crédito hipotecario. Según precisó, una mejora en las condiciones crediticias permitiría a más familias combinar ahorros propios con financiamiento bancario para acceder a una vivienda.

Respecto a la demanda de fincas para alquiler temporario, Salvatierra destacó que diciembre marca un incremento habitual, impulsado por las fiestas, las altas temperaturas y el inicio del receso estival. Indicó que muchos santiagueños optan por alquilar fincas equipadas con pileta, quincho, asador, aire acondicionado y medidas de seguridad, generalmente por períodos de entre 15 y 20 días.

Además, agregó que existe un segundo grupo compuesto por visitantes de otras provincias, cuya presencia también incide en la demanda. Para este segmento, el mercado responde con viviendas más pequeñas pensadas para estadías breves de familias durante los fines de semana o pocos días. Salvatierra afirmó que este tipo de alquiler temporario experimentó un crecimiento significativo en los últimos meses.