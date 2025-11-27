César Pérez, DT de Vélez, en la previa de la final en formativas: “Se fue dando y resaltamos la manera”

A días de las finales del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, el entrenador de la Séptima analizó la preparación del equipo para el duelo decisivo.

Hoy 09:55

A pocas horas de disputar una final para la categoría, César Pérez destacó el gran presente de la Séptima de Vélez y la forma en que el equipo se abrió paso hasta la definición.

“Estamos muy entusiasmados con este momento, por la manera en que llegamos a esta instancia, con buen juego y criterio. Eso deja tranquilo, porque a través del trabajo llegaron los resultados”, señaló el entrenador.

Más allá de lo futbolístico, Pérez remarcó que estos encuentros suelen tener una carga especial. “Son partidos aparte. Esto es algo nuevo y se trabaja en lo anímico para que puedan dar el 100% cada uno”, afirmó. El DT considera que la fortaleza emocional será clave en el desarrollo del partido.

Pérez insistió en que el objetivo inicial nunca estuvo puesto en la tabla, sino en la evolución de los chicos. “La idea siempre fue buscar el crecimiento, nunca nos enfocamos en ganar y llegar a la final. Se fue dando y resaltamos la manera en que se fue dando. Los resultados muestran que el trabajo es positivo”, expresó.

Por último, el técnico contó cómo maneja el clima previo a la final, intentando que los jóvenes no carguen con más presión de la necesaria. “Trato de no generar expectativas y no hablar, de mantenernos positivos y calmar las ansiedades. Que ellos disfruten a su manera”, cerró.