Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 41º
X
Locales

Sumampa vivió una jornada histórica con la realización de sus primeras cirugías en el hospital zonal

Hoy 17:10
Equipo médico de Sumampa

La comunidad de Sumampa celebró un acontecimiento trascendental para la salud pública local: por primera vez, se llevaron a cabo cirugías en el hospital zonal, un hecho que marca un antes y un después en la capacidad operativa del nosocomio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las intervenciones se realizaron este 27 de noviembre y estuvieron a cargo del equipo médico del hospital, cuyo trabajo fue ampliamente reconocido por vecinos e instituciones. Desde la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Sumampa compartieron un mensaje de orgullo por el logro alcanzado.

¡La historia la escriben los que hacen! Hoy se escribió una hermosa página en nuestra rica historia sumampeña. Felicitaciones al equipo de salud que fue parte de estas operaciones”, expresaron en la publicación.

Además, las autoridades municipales agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Salud y destacaron el compromiso del gobernador Gerardo Zamora, a quien señalaron como un actor clave en el fortalecimiento del sistema sanitario local.

Sigamos trabajando juntos. ¡Vamos por más!”, concluyeron, en un mensaje que refleja el espíritu de avance y cooperación que vive actualmente la comunidad.

El acontecimiento fue recibido con entusiasmo por los habitantes, quienes ven en este hito una mejora sustancial en el acceso a la atención médica y una muestra del crecimiento sostenido de la infraestructura sanitaria en Sumampa.

TEMAS Sumampa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima
  2. 2. Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual
  3. 3. Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar
  4. 4. Añatuya: liberan a abogada tras declararse la nulidad del procedimiento por presunta usurpación
  5. 5. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT