Vialidad Nacional realizará tareas de mantenimiento en la balanza de La Tijera y habrá restricción de tránsito este sábado

Este sábado, entre las 6 y las 10 de la mañana, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en el kilómetro 734 de la Ruta Nacional 34, a la altura de la balanza de La Tijera, tramo que conecta la ciudad de La Banda con Salta.

Hoy 18:27
Vialidad Nacional

Debido a estos trabajos, el tránsito permanecerá parcialmente inhabilitado y los vehículos deberán circular por media calzada durante el lapso mencionado. Las tareas estarán a cargo del personal de la División Conservación del 16° Distrito de Vialidad Nacional, y tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de la balanza de control de pesos y dimensiones ubicada en ese sector.

Recomendaciones para los automovilistas

El organismo nacional solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la zona y respetar todas las indicaciones del personal vial. Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

* Circular con extrema precaución en áreas donde haya agentes y maquinaria trabajando.

* Respetar las señales de los banderilleros.

* Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

* Mantener las luces bajas encendidas.

* Cumplir con la velocidad mínima y máxima establecida.

* En el caso de motociclistas, usar siempre el casco protector debidamente abrochado.

Vialidad Nacional recordó que estas acciones contribuyen a mejorar la seguridad vial y garantizar un tránsito más ordenado y eficiente en una de las rutas más importantes del norte argentino.

