Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 39º
X
Locales

Santiago del Estero superó los 46° de sensación térmica y fue la ciudad más caliente del país

La Madre de Ciudades encabezó el ranking nacional de temperaturas en una jornada sofocante. El SMN advierte por tormentas y ráfagas intensas para gran parte del territorio santiagueño.

Hoy 18:23

Durante la siesta de este sábado, Santiago del Estero soportó una máxima cercana a los 39°C, pero la sensación térmica trepó hasta los 46.3°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Con estos valores extremos, la provincia se ubicó nuevamente al tope del ranking de ciudades más calientes del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A pesar del calor sofocante, el SMN anticipó que podrían registrarse lluvias en el transcurso de la jornada, especialmente hacia la tarde y la noche.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial, con la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Calor Ola de Calor Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  2. 2. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  3. 3. Franco Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar de la F1
  4. 4. Sigue prófugo un policía de la provincia en la causa que investiga controles falsos a tours de compras
  5. 5. Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT