Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

La modelo abrió su corazón y reflexionó sobre los daños afectivos colaterales luego de la ruptura con el padre de sus hijas.

Hoy 20:54

A finales de julio se confirmó lo que hasta ese momento eran rumores cada vez más fuertes. Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaban después de 14 años de relación, en los que tuvieron tres hijas y una historia que se fue construyendo en el bajo perfil luego del impacto inicial.

Con el paso de los días, se fueron conociendo algunos detalles con dos posturas bien marcadas. El exfutbolista fue el vocero de la ruptura, y al poco tiempo se conoció su flamante relación con Ivana Figueiras. Por su parte, la modelo eligió un silencio que de a poco empezó a romper.

“Nunca pensé que nuestra separación iba a tomar tanta trascendencia”, analizó en el stream de Telefe a comienzos de noviembre, donde entregó su versión de la ruptura. “No es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo", agregó, luego de aclarar que el motivo de su silencio había sido las dificultades para poner en palabras sus sentimientos. “Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar”, admitió.

El paso del tiempo hizo su trabajo y la conductora se fue soltando. Contó que trabajaba consigo mismo para aceptar tanto esta nueva situación en su vida como la cada vez más asentada relación de Cvitanich con Figueiras, quienes ya se muestran en las redes compartiendo momentos románticos a solas. Y ahora, como corolario de estos 14 años en pareja, a sus tres hijas y a los lazos que van quedando en el camino, abrió su corazón para revelar el vínculo con su exsuegra.

En su visita a Circuito cerrado por La Casa Stream, la modelo compartió públicamente el profundo vínculo que mantuvo con la mujer: “Mi exsuegra había pasado a ser mi madre”, sintetizó al referirse a esa etapa de su vida familiar. “La amo con toda mi alma”, agregó.

Tras la separación, ese lazo se vio interrumpido y Bonelli relató con sinceridad que la decisión la había tomado su ex: “Me invitaron a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando. Amo la sensación esa de hogar, de recibirme en Baradero con un ‘¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí’. Y yo decía ‘¡qué lindo! Quiero esto’”. Visiblemente conmovida, reveló que esa pérdida afectiva tuvo un fuerte impacto emocional: “Se me rompió esa sensación de familia. Me siento... me voy a largar a llorar”.

La que avisa no traiciona, y Chechu no pudo contener las lágrimas mientras recibía el apoyo de todos en el piso. “Siento que el tener que cortar con eso fue lo que más sufrí de la separación porque la amo con toda mi alma. Ella tiene todos hijos varones, entonces yo era una hija también para ella. Y todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”, compartió.

Luego de que le apuntaran que ese vínculo siempre va a persistir en tanto es la abuela de sus hijas, Bonelli describió el nivel de relación que tenía con su exsuegra en el compromiso que asumió en aquellos años felices: “Le prometí que la iba a cuidar cuando sea viejita. ‘Yo te voy a limpiar el c..., te voy a cambiar los pañales. Y cuando pasó lo que pasó fue lo primero que me dijo fue ‘¿y ahora quién se va a ocupar de todo lo que me prometiste?’... y me largué a llorar", concluyó.