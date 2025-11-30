El municipio bandeño cierra noviembre con charlas preventivas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Estas actividades estuvieron destinadas a pacientes que asisten a los servicios de obstetricia y clínica médica del centro, generando un espacio de información, reflexión y acompañamiento.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante una jornada de sensibilización en los CAMM San Fernando y Tabla Redonda en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las charla estuvieron reunieron a las vecinas de la zona en un espacio seguro para conversar sobre la importancia de reconocer las distintas formas de violencia, identificar señales de alerta, conocer los canales de acompañamiento y promover vínculos saludables dentro de la comunidad. Asimismo, incluyeron dinámicas participativas orientadas a fortalecer la escucha, la contención y la construcción colectiva de una vida libre de violencias.

En este sentido, el secretario de Salud, César Scabuzzo, subrayó la relevancia de estas iniciativas territoriales: “La prevención de la violencia contra las mujeres requiere presencia, diálogo y compromiso. Cada charla que se realiza en los CAMM es una oportunidad para acercarnos a las vecinas, brindar herramientas claras y fortalecer la red de contención en nuestros barrios.”

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a promover una salud pública cercana, humana y comprometida con los derechos y el bienestar de cada vecina y vecino de la ciudad.