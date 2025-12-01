El picante comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La conductora y el músico mantuvieron un irónico ida y vuelta en MasterChef Celebrity.

Hoy 19:47

El cruce entre Andy Chango y Wanda Nara en la gala de MasterChef Celebrity del domingo se transformó en uno de los momentos más comentados del programa. El intercambio, cargado de ironía y humor, tuvo como protagonistas a la conductora y al músico, quienes intercambiaron chicanas y referencias filosas, especialmente en torno a Maxi López.

Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo, se dirigió al músico con un comentario que marcó el tono del encuentro: “Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi”. La respuesta de Chango fue inmediata y teatral: “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”.

Lejos de quedarse en ese primer cruce, la conductora redobló la apuesta y lanzó una observación sobre el desempeño de Momi Giardina en el programa: “No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?”. Chango, con su característico ingenio, devolvió la chicana con una referencia directa a Maxi López: “Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”. La ocurrencia provocó risas generalizadas en el estudio.

Ante la reacción, la animadora intentó corregir la afirmación: “No, te contó mal tu amigo”. Andy, por su parte, optó por no profundizar en la polémica y, en su entrevista individual, aclaró: “No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades”.

El ida y vuelta entre ambos no se limitó a ese momento. En galas anteriores, la conversación giró en torno a la relación de amistad entre Chango y Maxi López. Wanda se acercó nuevamente al participante y comentó: “Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?”. Chango, manteniendo el tono irónico, respondió: “Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso”.

Wanda sumó una nueva observación: “Pero son el agua y el aceite. Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto”. Chango replicó: “A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro”.

El diálogo tomó un giro divertido cuando Wanda preguntó: “¿Cómo es la mujer ideal para Andy?”. Chango sorprendió con su respuesta: “Como Maxi pero mujer”. Luego añadió: “Sí, que me haga sentir protegido, querido”.

Wanda, sin perder el ritmo, bromeó: “O sea, millonaria”. Chango aclaró entre risas: “No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy”, y agregó: “Sí que me dé un poco de champán como el otro día”.