La Secretaría de Salud realizó un operativo sanitario en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes

15:30

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un operativo de promoción y prevención en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, a cargo del equipo de la Sala Villa Elena, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los vecinos y fortalecer el cuidado comunitario.

Durante la jornada se realizaron controles de salud e inmunización, aplicándose vacunas del calendario obligatorio, entre ellas antitetánica y hepatitis, a cargo del equipo de inmunizadores quienes estuvieron acompañados por el personal de enfermería que efectuaron controles generales, garantizando la atención integral de las familias presentes.

Como parte de la actividad, se desarrolló un taller informativo sobre la importancia de la vacunación, donde se abordaron las razones fundamentales por las cuales mantener los esquemas completos es clave para prevenir enfermedades y proteger a toda la comunidad.

En este sentido, la Secretaría de Salud agradece especialmente al Padre Pepe Di Paola y a la asistente social Luciana Domínguez, quienes hicieron posible este encuentro mediante su acompañamiento y apertura para trabajar de manera conjunta en beneficio de los vecinos y vecinas.

Estas acciones se enmarcan en las políticas sanitarias impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, que promueven una salud pública cercana, preventiva y activa en la comunidad de la ciudad de La Banda.