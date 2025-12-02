Ingresar
El Concejo Deliberante abre su corazón navideño con una creativa exhibición de pesebres artesanales

El tradicional evento navideño exhibe trabajos creados por alumnos del curso dictado por la profesora Beatriz Álvarez y ofrece a los santiagueños la posibilidad de reencontrarse con las raíces y la creatividad regional.

Hoy 16:16

El Concejo Deliberante de la ciudad invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la tradicional muestra de pesebres artesanales, ubicada en Colón y Libertad.

La exposición reúne los trabajos elaborados en el curso dictado por la profesora Beatriz Álvarez, donde los participantes aprendieron técnicas y secretos para crear pesebres únicos, originales y profundamente ligados a la esencia navideña y a la tradición regional.

Cada año, este evento despierta el interés de los santiagueños, quienes se acercan para admirar la creatividad, la dedicación y la sensibilidad de los artistas locales.

Desde la institución, se invita a todos los interesados a sumarse y participar de esta hermosa tradición que fomenta la creatividad, fortalece los lazos comunitarios y mantiene vivas las costumbres más arraigadas de Santiago del Estero.

