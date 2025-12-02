El Concejo Deliberante abre su corazón navideño con una creativa exhibición de pesebres artesanales

El tradicional evento navideño exhibe trabajos creados por alumnos del curso dictado por la profesora Beatriz Álvarez y ofrece a los santiagueños la posibilidad de reencontrarse con las raíces y la creatividad regional.

Hoy 16:16

El Concejo Deliberante de la ciudad invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la tradicional muestra de pesebres artesanales, ubicada en Colón y Libertad.

La exposición reúne los trabajos elaborados en el curso dictado por la profesora Beatriz Álvarez, donde los participantes aprendieron técnicas y secretos para crear pesebres únicos, originales y profundamente ligados a la esencia navideña y a la tradición regional.

Cada año, este evento despierta el interés de los santiagueños, quienes se acercan para admirar la creatividad, la dedicación y la sensibilidad de los artistas locales.

Desde la institución, se invita a todos los interesados a sumarse y participar de esta hermosa tradición que fomenta la creatividad, fortalece los lazos comunitarios y mantiene vivas las costumbres más arraigadas de Santiago del Estero.