Javier Milei defendió su modelo económico y advirtió: “A mí me contrataron para resolver problemas”

El Presidente expuso en un evento financiero y se refirió al modelo económico que está aplicando el Gobierno. Qué dijo sobre el dólar, inflación y emisión monetaria.

Hoy 20:45

El presidente Javier Milei volvió a exponer ante un nutrido auditorio de economistas, acompañado por Luis Caputo y Santiago Bausili, en una presentación donde defendió las medidas económicas que impulsa su Gobierno. Durante su intervención, repasó las etapas que debió enfrentar en gestión y se refirió al dólar, el tipo de cambio, la inflación y la emisión monetaria.

El mandatario sostuvo que él y su equipo llegaron al poder para “resolver problemas” y reconoció que “los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar”, aunque aclaró: “No hay problema, no me quejo de eso”.

En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, Milei planteó:

“A mí me contrataron para resolver problemas. Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato. Me pusieron para resolver problemas, no para hacer onanismo de análisis económicos”.

El jefe de Estado también defendió la línea central de su programa: “Nuestra regla monetaria es emisión cero”. En ese sentido, señaló que el mayor desafío actual no está en los indicadores, sino en la percepción social:

“El problema en Argentina son las expectativas, y con razón. Los argentinos no las forman a un nivel de expectativas racionales”, afirmó.

También elogió la experiencia de Luis “Toto” Caputo en el sistema financiero: “Por eso es tan valiosa la experiencia de Toto en el sistema financiero”, y lanzó una crítica a los consultores económicos:

“Los consultores son como el oráculo de elfos: dan consejos, pero no toman decisiones”.

La exposición buscó reforzar la defensa del modelo económico libertario en un contexto en el que, según Milei, aún resta alinear expectativas y avanzar en la “normalización” del sistema monetario.