Imperdible: los mejores memes del sorteo del Mundial 2026

El sorteo en Washington dejó a la Albiceleste emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J.
La Selección Argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026, y apenas se confirmó que compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, las redes sociales estallaron con humor. Entre hinchas confiados y otros más cautos, apareció una catarata de memes que hicieron tendencia el sorteo realizado en Washington, donde también se definieron los cruces de todas las zonas.
En Twitter, Instagram y TikTok, muchos usuarios celebraron lo que consideran un “grupo sencillo”, comparándolo con otros mucho más cargados de potencias.