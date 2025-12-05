Ingresar
Imperdible: los mejores memes del sorteo del Mundial 2026

El sorteo en Washington dejó a la Albiceleste emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J.

Hoy 18:04

La Selección Argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026, y apenas se confirmó que compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, las redes sociales estallaron con humor. Entre hinchas confiados y otros más cautos, apareció una catarata de memes que hicieron tendencia el sorteo realizado en Washington, donde también se definieron los cruces de todas las zonas.

En Twitter, Instagram y TikTok, muchos usuarios celebraron lo que consideran un “grupo sencillo”, comparándolo con otros mucho más cargados de potencias. 

