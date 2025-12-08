Neuquén: discutió con su pareja al volver del boliche y le fracturó la cara a golpes

El agresor fue imputado por lesiones graves y amenazas, aunque la Justicia no consideró necesario dictarle la prisión preventiva.

Un hombre quedó imputado luego de golpear salvajemente a su pareja, dejándola con la mandíbula fracturada y otras heridas, tras regresar de un boliche, en la localidad de Chos Malal, Neuquén.

El ataque tuvo lugar entre las 6 y las 10 de la mañana del sábado, debido a una discusión que mantuvieron adentro de la vivienda que compartían. La investigación, a cargo de la fiscal Natalia Rivera, determinó que el hombre agredió a la mujer con golpes de puño tras iniciar una discusión dentro de la vivienda.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el agresor comenzó con reproches verbales para luego atacarla físicamente. Las lesiones provocadas por el acusado —identificado por sus iniciales, como M. G. S.—, incluyeron fracturas en la nariz, el maxilar izquierdo, la cara interna del maxilar, además de hematomas y excoriaciones múltiples en el rostro. Los médicos del hospital local constataron la gravedad de las heridas y elevaron los informes a las autoridades. Además de la agresión física, la víctima denunció haber recibido amenazas de muerte durante el episodio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó al agresor por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples, según explicó LM Neuquén. En paralelo, la fiscal solicitó ante el juez Juan Pablo Balderrama, que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva, considerando la existencia de un riesgo para la integridad de la víctima. Sin embargo, este pedido fue rechazado, y en su lugar dispuso medidas cautelares de restricción: prohibición de acercamiento, contacto de cualquier tipo con la víctima y prohibición de ingreso a la localidad adonde la mujer se mudó tras el hecho.

Ante la decisión del juez de garantías, la representante del MPF solicitó la revisión de la resolución, por lo que el caso será evaluado por un tribunal revisor en los próximos días.