McKenna Grace suena fuerte para liderar el live-action de Tangled como Rapunzel

La joven actriz figura entre los nombres que Disney evalúa para protagonizar la nueva versión en acción real de la exitosa película animada.

Hoy 08:26

McKenna Grace, reconocida por sus trabajos recientes en Ghostbusters: Frozen Empire y por una carrera que combina cine, televisión y música, se encuentra entre las intérpretes que Disney estaría considerando para asumir el papel de Rapunzel en el remake live-action de Tangled (Enredados).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según información difundida por Nexus Point News, Grace integra una lista reducida de actrices jóvenes “altamente demandadas” que han sido mencionadas en conversaciones internas del estudio para encabezar el proyecto. Aunque no está confirmado que haya realizado pruebas de pantalla, su nombre aparece entre los que circulan con mayor frecuencia en el proceso preliminar de selección.

A sus 19 años, Grace se ha consolidado como una figura versátil en Hollywood, con una filmografía que incluye producciones de gran visibilidad y personajes de fuerte carga emocional. Su posible incorporación al universo de Disney Live-Action reforzaría la tendencia del estudio de apostar por intérpretes jóvenes con trayectoria consolidada para reimaginar clásicos animados.

El proyecto, que continúa en desarrollo, todavía no cuenta con fecha de rodaje o estreno confirmada. Mientras tanto, el nombre de McKenna Grace sigue ganando peso entre las posibles opciones para dar vida a una de las princesas más reconocidas del catálogo moderno de Disney.