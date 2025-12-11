Los centros de Salud de la Municipalidad trabajan en los barrios en la toma de muestras de larvas de mosquitos

Agentes sanitarios visitan los domicilios de los vecinos.
Los Centros de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de la Capital trabajan en diferentes barrios en un operativo de levantamiento de muestras de larvas de mosquitos, a cargo de agentes sanitarios quienes visitan los domicilios de los vecinos.
La tarea de prevención está coordinada por las direcciones de APS, Salud Comunitaria y Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de la provincia y con la participación de la Dirección de Salud de la Capital.
El objetivo es buscar e identificar los posibles criaderos del mosquito aedes aegypti a los fines de determinar riesgos y planificar el control focal y las medidas necesarias.
Las tareas comenzaron el pasado martes 9 y continuarán hasta este viernes 12 de diciembre, para profundizar las medidas de prevención contra el dengue, siendo la colaboración de los vecinos fundamental para eliminar recipientes inservibles y mantener limpios sus hogares.
Los operativos se realizaron en los barrios Borges, Primera Junta, Francisco de Aguirre, Congreso, entre otros, mientras que el viernes se trabajará en el barrio Centro.