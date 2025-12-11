La inspiradora historia de Fernanda, la joven venezolana que obtuvo el mejor promedio: “Santiago me dio oportunidades”

En una emotiva entrevista con Noticiero 7, la joven de 19 años compartió su historia de esfuerzo y dedicación.

Hoy 22:25

En una emotiva entrevista con Noticiero 7, Fernanda Valentina Mancilla Bonilla, una joven de 19 años nacida en Santiago del Estero pero criada entre Argentina y Venezuela, compartió su historia de esfuerzo, desarraigo y sueños cumplidos. La adolescente, que se egresó este miércoles con el mejor promedio de su promoción, obtuvo además una beca para estudiar Arquitectura, la carrera que persigue desde los 8 años. “Santiago me ha dado oportunidades que hoy no podría tener en Venezuela, y eso lo agradezco muchísimo”, expresó emocionada.

Fernanda recordó su infancia dividida entre dos países y dos culturas, un tránsito que marcó su vida y endureció su corazón. “Es uno de los temas más difíciles de ser inmigrante. Nunca voy a poder tener a toda mi familia en un mismo lugar”, dijo con sinceridad. Aun así, encontró en Santiago un hogar y una red de contención. Su madre, visiblemente conmovida, relató los momentos más duros de la migración: “Resurgimos gracias a la ayuda de vecinos y amigos santiagueños. Los sueños estaban en una maleta, pero sí se puede”.

Desde pequeña, Fernanda soñó con ser arquitecta. Dibujaba planos “feos”, según recuerda entre risas, veía programas de construcción y diseñaba su propia habitación. Sus padres la acompañaron sin dudar: la inscribieron en una escuela técnica para que pudiera formarse en construcción y forjar un camino firme hacia la universidad. Ese recorrido hoy cristaliza en una beca que la acerca un paso más a su meta profesional: dirigir sus propios proyectos y liderar equipos de obra.

A la hora de hablar del futuro, Fernanda no titubea: sueña con tener una empresa y vivir de sus diseños. ¿Santiago o Venezuela? “Los dos son parte de mí… pero Santiago me ha dado muchísimo y lo llevo muy dentro”. Su mamá también la imagina grande: “La veo como líder de un proyecto habitacional, de una obra con repercusión nacional. Tiene vara alta”.

Su mensaje final, simple y contundente, quedó resonando: “No importa de dónde vengas, si estás solo o acompañado, si tus sueños caben en una valija, se puede, mientras tengas determinación”.