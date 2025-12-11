Dura derrota de Las Leonas ante Países Bajos en su segunda presentación en la FIH Pro League

En Santiago del Estero, el seleccionado nacional perdió por 4 a 0 en el estadio Provincial.

11/12/2025

Luego de la victoria ante Alemania, Las Leonas jugaron contra Países Bajos. Un clásico internacional a esta altura, el resultado fue 4 a 0 a favor de Países Bajos.

El primer tiempo fue parejo a pesar de la ventaja que obtuvo Países Bajos. Faltando menos de 20 segundos para que finalice el primer cuarto, las neerlandesas consiguen un penal que Frédérique Matla (15') anotó. En el inicio del segundo cuarto volvió a aparecer la jugadora neerlandesa y con un revés a dos tablas, Frédérique Matla (18') puo el 2 a 0 parcial. Las Leonas presionaron y fueron a buscar el resultado, y a pesar de varias situaciones claras y córner cortos, el seleccionado argentino no podía descontar.

En el segundo tiempo apareció el tercer gol neerlandés, en una jugada de pizarrón donde Freeke Moes (33') recibió se puso de revés y amplió la diferencia por 3 a 0. Pien Dicke (43') puso el 4 a 0 con una jugada que fue de lado a lado en el cierre del tercer cuarto. Faltando 4:40 para que finalice el partido, fue suspendido por la cantidad de agua que había dadas las condiciones climáticas.

El resultado final fue derrota 4 a 0 para Las Leonas, que volverán a jugar el sábado 13 de diciembre a las 21:30hs por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium, ante Alemania.

Formación Argentina: Cristina Cosentino, Agostina Alonso, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairó, Sofía Toccalino, Victoria Miranda, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Brisa Bruggesser, Julieta Jankunas. Suplentes: Lourdes Pérez Iturraspe, Sol Lombardo, Victoria Sauze, Paula Ortiz, Victoria Granatto, María Emilia Larsen, Catalina Andrade. DT: Fernando Ferrara.