Independiente BBC confirmó que Joaquín Baeza y Facundo Campos no continuarán en el plantel

La institución santiagueña confirmó dos salidas en el equipo que afronta la Liga Argentina.
El Club Independiente BBC informó que, el jugador Joaquín Baeza no seguirá formando parte del plantel profesional. La institución destacó su estadía, su calidad humana y el compromiso mostrado durante todo el período que defendió los colores en la Liga Argentina.
Además, se comunicó que, de común acuerdo, el club y el jugador Facundo Campos resolvieron rescindir el contrato. La decisión fue tomada en buenos términos tras un diálogo entre ambas partes, priorizando el futuro deportivo del joven basquetbolista.