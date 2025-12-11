Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Independiente BBC confirmó que Joaquín Baeza y Facundo Campos no continuarán en el plantel

La institución santiagueña confirmó dos salidas en el equipo que afronta la Liga Argentina.

Hoy 23:55
Joaquín Baeza

El Club Independiente BBC informó que, el jugador Joaquín Baeza no seguirá formando parte del plantel profesional. La institución destacó su estadía, su calidad humana y el compromiso mostrado durante todo el período que defendió los colores en la Liga Argentina.

Además, se comunicó que, de común acuerdo, el club y el jugador Facundo Campos resolvieron rescindir el contrato. La decisión fue tomada en buenos términos tras un diálogo entre ambas partes, priorizando el futuro deportivo del joven basquetbolista.

TEMAS Independiente BBC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. De película: así fue el operativo de Estados Unidos para incautar un petrolero iraní frente a Venezuela
  2. 2. Lourdes Sánchez, nueva titular del Instituto de Cultura de Corrientes: “Voy a trabajar con mucha responsabilidad”
  3. 3. La Argentina rechazó un nuevo intento de explotación petrolera británica en Malvinas
  4. 4. Motociclista lesionado tras embestir un animal en Ruta 7
  5. 5. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT