Independiente BBC confirmó que Joaquín Baeza y Facundo Campos no continuarán en el plantel

La institución santiagueña confirmó dos salidas en el equipo que afronta la Liga Argentina.

Hoy 23:55

El Club Independiente BBC informó que, el jugador Joaquín Baeza no seguirá formando parte del plantel profesional. La institución destacó su estadía, su calidad humana y el compromiso mostrado durante todo el período que defendió los colores en la Liga Argentina.

Además, se comunicó que, de común acuerdo, el club y el jugador Facundo Campos resolvieron rescindir el contrato. La decisión fue tomada en buenos términos tras un diálogo entre ambas partes, priorizando el futuro deportivo del joven basquetbolista.