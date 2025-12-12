Ingresar
Cómo serán los ingresos para la final del Torneo Clausura en el Madre de Ciudades

Racing y Estudiantes jugarán este sábado desde las 21 en Santiago del Estero y ya se definió el operativo de accesos para ambos planteles e hinchadas.

Hoy 00:02
Estadio Único Madre de Ciudades

A pocas horas de la gran final del Torneo Clausura, que tendrá como protagonistas a Racing y Estudiantes de La Plata este sábado 13 de diciembre desde las 21, quedaron confirmados los detalles del operativo de accesos y circulación en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La organización definió cómo será el ingreso de público, equipos y autoridades para garantizar un marco seguro en uno de los eventos más convocantes del cierre de temporada.

