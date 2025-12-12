Ingresar
Promesa cumplida: Maher Carrizo volvió a Santiago y le regaló una casa a su mamá

El delantero de 19 años, que viene de cerrar la temporada con Vélez, regresó a la provincia y cumplió el sueño que había prometido: sorprender a su madre con una vivienda propia.

11/12/2025
Casa de Maher

Maher Carrizo cerró el año de la forma más emotiva posible. El delantero de 19 años, que acaba de finalizar su temporada con Vélez, volvió a Santiago del Estero no solo para descansar, sino para cumplir una promesa que tenía marcada a fuego: regalarle una casa a su mamá. El gesto recorrió rápidamente las redes y generó una ola de reconocimiento al joven futbolista.

Carrizo continuará descansando en la provincia antes de reintegrarse a los trabajos de pretemporada con el Fortín, con la motivación extra de haber cumplido un sueño familiar y de seguir consolidándose en el fútbol argentino.

