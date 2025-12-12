El clásico de las Fiestas: cuánto debe gastar una familia santiagueña en sanguchitos de miga

Un equipo de Diario Panorama recorrió fiambrerías para conocer los precios de los productos más requeridos para las fiestas y calcular cuánto debe destinar una familia para preparar los tradicionales sanguchitos de miga en Navidad y Año Nuevo.

Hoy 14:14

Las fiestas de fin de año son sinónimo de reuniones familiares y, como no podía ser de otra manera, de los tradicionales sanguchitos de miga, un infaltable en las mesas santiagueñas. Pero este año, la preparación de este clásico parece ser más costosa, ya que los precios de los productos que se utilizan para elaborarlos, como fiambres y pan de miga, han aumentado considerablemente.

Un equipo de Diario Panorama recorrió diversos comercios de fiambrería en la ciudad para conocer de primera mano cuánto deben destinar las familias santiagueñas para poder disfrutar de estos sándwiches tan típicos de las fiestas.

Francisco, un comerciante local, detalló los costos actuales de los productos más solicitados en esta época.

“Para el jamón cocido, el precio ronda los $13.100 por kilo. Este producto, tan común en las mesas navideñas, se mantiene entre los más demandados”, explicó Francisco. Además, la paleta, otro de los fiambres más populares, tiene un precio de entre $7.000 y $8.000 por kilo, dependiendo de la marca y la calidad.

El queso, otro de los ingredientes esenciales, también ha subido su valor. “El queso está a $10.500 por kilo, y ese precio no tiene muchas variaciones por el momento”, comentó el vendedor, quien también destacó que a pesar de los aumentos, la demanda sigue siendo alta, ya que los santiagueños no renuncian a la tradición.

Por supuesto, el pan de miga no puede faltar en la receta. Francisco informó que los moldes de pan tienen precios que varían entre los $21.000 para el molde de 7 kilos y $7.000 para el molde de 2 kilos.

“En estas fiestas, la gente se da el gusto de llevar lo mejor. El jamón cocido, el jamón crudo, la bondiola y, por supuesto, el queso, son los ingredientes más solicitados para los sanguchitos. El jamón cocido es el más popular por su sabor y versatilidad”, aseguró Francisco.

En este contexto, muchos comercios están ofreciendo combos que incluyen pan de miga, fiambres y queso, lo cual puede ser una alternativa para quienes buscan economizar. Los precios de estos combos varían, y pueden ir de los $40.000 a $45.000 y $5.000 para el molde grande de pan, mientras que el de medio molde ronda los $20.000 a $22.000.

A pesar de los precios elevados, Francisco destacó que, como todos los años, las ventas continúan siendo buenas. “La gente se da el gustito, no lo dejan afuera de las fiestas”, aseguró con una sonrisa. Y es que, aunque la inflación y el ajuste económico han impactado en los costos, la tradición de compartir los clásicos sanguchitos de miga sigue siendo un ritual en cada hogar santiagueño.