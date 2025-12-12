El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El entrenador se expresó en las redes sociales al día siguiente de que el Canalla anunciara que no seguirá el frente del equipo.

Hoy 14:26

Rosario Central cerró el año como campeón de la Liga, en medio de fuertes polémicas, pero apenas 24 horas después el club sacudió el mercado al anunciar la salida de Ariel Holan. Este viernes, el entrenador rompió el silencio y publicó un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

En su comunicado, Holan agradeció a la dirigencia, al cuerpo médico, utileros, personal del club y a su grupo de trabajo. También tuvo palabras especiales para el hincha: “A todo el pueblo canalla que transformó al Gigante en un carnaval inolvidable”. El DT destacó el compromiso de sus jugadores: “Dejaron todo desde el primer partido hasta el último”.

Los motivos detrás de la salida

La decisión de Holan no fue aislada. Según trascendió, el entrenador pretendía una profunda reestructuración del plantel para afrontar la triple competencia de 2026. Su idea incluía refuerzos de jerarquía y algunas salidas importantes, incluso de jugadores que formaron parte del título conseguido con Miguel Ángel Russo en 2023.

Sin embargo, la Comisión Directiva, encabezada por Gonzalo Belloso, no avaló esos cambios. En el club no contemplan desarmar el equipo campeón y prefieren una continuidad del proyecto sin modificar la base del plantel.

Un final con diferencias internas

Dentro de la CD había opiniones divididas sobre la continuidad del entrenador. Su historial reciente en duelos de eliminación directa generaba dudas y algunos dirigentes no estaban completamente convencidos de sostenerlo.

Así, entre diferencias de planificación, posturas encontradas y un escenario deportivo exigente, Holan dejó su cargo tras un ciclo breve, pero marcado por la obtención del título y por un equipo que mostró irregularidades en su rendimiento.

El Canalla ahora deberá definir rápidamente a su nuevo conductor para encarar un 2026 cargado de desafíos.