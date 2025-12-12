Ingresar
El Estadio Único “Madre de Ciudades” y su décima final: cómo les fue a Racing y Estudiantes

Santiago del Estero será una vez más epicentro de una definición del fútbol argentino, cuando este sábado se enfrenten la Academia y el Pincha.

Hoy 14:39

El Estadio Único Madre de Ciudades volverá a ser sede de una definición del fútbol argentino este sábado, cuando Racing y Estudiantes se enfrenten desde las 21:00 por la final del Torneo Clausura. Será la décima final que alberga el moderno recinto santiagueño desde su inauguración en marzo de 2021.

El antecedente más reciente en el estadio fue la consagración de Platense sobre Huracán en el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, los recuerdos para ambos finalistas de este sábado son muy diferentes. La Academia sufrió allí una de sus derrotas más dolorosas: el 5-0 frente a River en la Supercopa Argentina 2019, justamente en el partido inaugural del estadio. Del otro lado, Estudiantes cosechó alegrías: se consagró dos veces en 2024 ante Vélez, tanto en la Copa LPF como en el Trofeo de Campeones.

Las diez finales del Estadio Madre de Ciudades

4 de marzo de 2021 – Supercopa Argentina 2019
River 5 – Racing 0

8 de diciembre de 2021 – Copa Argentina 2020/21
Boca 0 (5) – Talleres 0 (4)

17 de diciembre de 2021 – Trofeo de Campeones 2021
River 4 – Colón 0

1° de marzo de 2023 – Supercopa Argentina 2023
Boca 3 – Patronato 0

16 de diciembre de 2023 – Copa LPF 2023
Rosario Central 1 – Platense 0

22 de diciembre de 2023 – Trofeo de Campeones 2023
River 2 – Rosario Central 0

5 de mayo de 2024 – Copa de la Liga Profesional 2024
Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez

21 de diciembre de 2024 – Trofeo de Campeones 2024
Vélez 0 – Estudiantes 3

1° de junio de 2025 – Torneo Apertura 2025
Platense 1 – Huracán 0

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club Club Estudiantes de La Plata Estadio Único Madre de Ciudades

