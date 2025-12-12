Nediani acompañó la inauguración de un nuevo local comercial que brindará trabajo a 16 familias bandeñas

Durante la visita, destacó la importancia de las inversiones privadas en la ciudad y el rol del municipio en fortalecer la infraestructura para acompañar su crecimiento.

Hoy 14:52

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó de la apertura de un nuevo local comercial que se instaló sobre calle Necochea en la ciudad de La Banda, que a partir de hoy abre sus puertas dando trabajo a 16 familias bandeñas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su visita, Nediani recorrió las amplias instalaciones de este polirubro que ofrece una gran variedad de productos de bazar, blanquería, indumentaria, calzados, juguetes entre otros.

En la oportunidad, el intendente destacó: “Estamos muy contentos de que hayan tenido la consideración de invitarnos a participar de la apertura de este nuevo local comercial que ha generado trabajo para 16 familias de la ciudad de La Banda, lo cual sin lugar a dudas son excelente noticias en estas fechas tan especiales para todos”.

Nediani

“Desde la gestión continuamos reafirmando nuestro compromiso de continuar impulsando las iniciativas del sector privado que durante todo este año ha realizado fuertes inversiones en nuestra ciudad, lo cual vemos con agrado ya que no solo nos compromete a seguir mejorando la infraestructura en La Banda, sino que también nos deja la tranquilidad y la alegría de que en este contexto socio-económico tan difícil que se vive en el país se han logrado generar nuevas fuentes de ingresos fijos para las familias bandeñas”, finalizó Nediani.