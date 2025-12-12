Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 35º
X
Locales

Se realizó la muestra anual y cierre del taller “CosturArte” en la Biblioteca Alberdi

Durante el encuentro, las participantes mostraron los trabajos realizados a lo largo del año, fruto de un espacio destinado a fortalecer la creatividad, el aprendizaje y la contención social, promoviendo el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres bandeñas.

Hoy 14:58

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó adelante la muestra y cierre anual del taller de manualidades y costura “CosturArte”, desarrollado en la Biblioteca Popular Juan B. Alberdi y destinado principalmente a mujeres de la tercera edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, las participantes exhibieron los trabajos realizados a lo largo del año, resultado de un espacio pensado para fortalecer la creatividad, el aprendizaje y la contención social, promoviendo el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres bandeñas.

En la oportunidad, la directora del área, Belén Benac, destacó la importancia de este espacio y agradeció el compromiso de las asistentes: “Estamos muy felices por la gran participación de mujeres y también de jóvenes que se sumaron a este taller durante todo el año. Agradecemos profundamente a cada una de ustedes por hacerlo posible. También agradecemos a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y al secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, por permitir estos espacios que son tan importantes para acompañar y fortalecer a las mujeres de la ciudad”.

Estos talleres forman parte del compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que impulsa políticas destinadas a acompañar y capacitar a las mujeres de la ciudad de La Banda, generando oportunidades de aprendizaje y desarrollo comunitario.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima
  2. 2. Durante un importante operativo cae una organización narco familiar
  3. 3. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
  4. 4. Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática
  5. 5. Grave: denunció que su ex abusó de ella y ahora la extorsiona con viralizar un video íntimo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT