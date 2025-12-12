Se realizó la muestra anual y cierre del taller “CosturArte” en la Biblioteca Alberdi

Durante el encuentro, las participantes mostraron los trabajos realizados a lo largo del año, fruto de un espacio destinado a fortalecer la creatividad, el aprendizaje y la contención social, promoviendo el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres bandeñas.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó adelante la muestra y cierre anual del taller de manualidades y costura “CosturArte”, desarrollado en la Biblioteca Popular Juan B. Alberdi y destinado principalmente a mujeres de la tercera edad.

Durante el encuentro, las participantes exhibieron los trabajos realizados a lo largo del año, resultado de un espacio pensado para fortalecer la creatividad, el aprendizaje y la contención social, promoviendo el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres bandeñas.

En la oportunidad, la directora del área, Belén Benac, destacó la importancia de este espacio y agradeció el compromiso de las asistentes: “Estamos muy felices por la gran participación de mujeres y también de jóvenes que se sumaron a este taller durante todo el año. Agradecemos profundamente a cada una de ustedes por hacerlo posible. También agradecemos a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y al secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, por permitir estos espacios que son tan importantes para acompañar y fortalecer a las mujeres de la ciudad”.

Estos talleres forman parte del compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que impulsa políticas destinadas a acompañar y capacitar a las mujeres de la ciudad de La Banda, generando oportunidades de aprendizaje y desarrollo comunitario.