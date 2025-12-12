Ingresar
Estudiantes ya está en Santiago del Estero para la gran final del Clausura ante Racing

La delegación del Pincha arribó a nuestra provincia después del mediodía de cara al partido de este sábado que definirá el título.

Hoy 15:43

Estudiantes de La Plata arribó este viernes a Santiago del Estero para disputar la gran final del Torneo Clausura frente a Racing, encuentro que se jugará este sábado desde las 21:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La delegación del Pincha llegó después del mediodía y se dirigió directamente a un hotel céntrico, donde quedará concentrada hasta el partido decisivo. El equipo de Eduardo Domínguez buscará sumar un nuevo título en suelo santiagueño, territorio donde ya festejó dos coronaciones durante el 2024.

Por su parte, Racing también tiene planificado llegar este viernes por la noche, con el objetivo de ultimar detalles para la gran final. El conjunto de Gustavo Costas arribará a la provincia con la misión de quedarse con el Clausura y cortar la racha positiva del Pincha en finales disputadas en este estadio.

La ciudad ya vive un clima de expectativa total para recibir a dos de los equipos más importantes del país en una nueva definición nacional.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata

