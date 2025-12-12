La Municipalidad de La Banda acercó los servicios del “Proyecto Tijeritas 2025” al barrio Salido

Se realizaron cortes de cabello gratuitos, acompañamiento social y espacios de contención y escucha, con el objetivo de fortalecer el bienestar y la inclusión de la infancia en distintos sectores de la ciudad.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó adelante una nueva jornada del Proyecto “Tijeritas 2025” en el barrio Salido, acercando servicios gratuitos destinados a niños, niñas y familias de la zona.

Durante la actividad, el equipo del área realizó cortes de cabello gratuitos, acompañamiento social y un espacio de contención y escucha, con el objetivo de fortalecer el bienestar y la inclusión de la infancia en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, se resaltó que estas acciones se enmarcan en la política de gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien impulsa iniciativas que refuerzan la atención integral, el acompañamiento social y la cercanía con cada vecino y vecina de la ciudad.