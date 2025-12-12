Asumieron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno. Contó con la presencia de funcionarios, familiares y allegados de los secretarios.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, tomó juramento de estilo este viernes al mediodía a los secretarios que forman parte de su cartera en esta nueva etapa del Gobierno de la provincia.

La ministra ratificó en sus cargos al subsecretario de Justicia, Ramiro Santillán; al secretario Legal y Técnica, Joaquín De Arzuaga; a la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Águila, y a la secretaria de Coordinación Económica, Luisa Chequer.

