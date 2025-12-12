Pamela Anderson confesó que tuvo una relación con Liam Neeson: “Había sentimientos reales”

La actriz descartó por completo las versiones de que todo fue armado para la película “La pistola desnuda” en la que trabajaron juntos.

Hoy 15:37

Por primera vez luego de lo que tanto se habló y se especuló, Pamela Anderson confirmó que tuvo una relación con Liam Neeson, su coprotagonista en la remake de La pistola desnuda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz dio una entrevista a la revista People en la que brindó detalles del romance que la unió a su compañero y en la que también reflexionó en qué estado está su vínculo en el presente.

En el reportaje central de la revista People de este mes, Pamela Anderson habló sobre la verdad de la relación que tuvo con Liam Neeson. La estrella de Baywatch dijo que el acercamiento entre ambos ocurrió luego de haber filmado la remake de la famosa sátira.

“Si querés saberlo, te lo cuento. Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de filmar”, aseguró.

De acuerdo a su testimonio, la pareja pasó una semana de intimidad en la casa del actor en Nueva York. “Tenía mi propia habitación. Nuestros asistentes vinieron; incluso algunos familiares vinieron a visitarnos”, comentó.

La actriz recordó que en esos días tuvieron varias salidas públicas. “Fuimos a cenar a un pequeño restaurante francés donde él me presentó como la ‘futura señora Neeson’”, manifestó con una sonrisa.

También agregó que ese semana pasaron mucho tiempo en el jardín de la casa, donde se dedicó a cuidar y proteger un rosal. “Me alegró mucho ayudar, y él lo agradeció”, afirmó. Incluso, Anderson contó que Neeson tuvo que ahuyentar a un oso que estaba merodeando la casa mientras él estaba vestido con una bata.

Luego de aquella “semana romántica”, como ella la llamó, la relación se enfrió. “Cada uno siguió su camino para trabajar en otras películas”, precisó la actriz.

Ambos se reencontraron recién durante los viajes de promoción de La pistola desnuda, en donde se hizo evidente que algo había pasado entre ellos.

“Nos estábamos divirtiendo. Nuestra conexión es como una película de Nancy Meyers”, comentó, en referencia a la realizadora de conocidas comedias románticas como Alguien tiene que ceder, El padre de la novia o Enamorándome de mi ex.

Anderson aclaró que lo que tuvieron con Neeson fue real. “Siempre me reía cuando la gente pensaba que era un truco publicitario. Esto es real. Tenemos sentimientos reales”, se sinceró.

La última vez que se vieron fue en agosto, cuando él la sorprendió en el prestigioso Festival de Teatro de Williamstown, donde Anderson se había presentado con la obra Camino Real de Tennessee William.

Si bien la actriz no dio detalles sobre si se separaron o si hay un posible futuro como pareja formal de ellos, sí dejó algunas pistas que aclaran el panorama.

“Adoro a Liam, pero somos mejores amigos, sinceramente. Él apoya mucho esta nueva trayectoria en mi carrera y amablemente me dice que está muy orgulloso de mí. Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro”, cerró.



