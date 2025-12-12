Se realizó una emotiva velada coral en el Centro Cultural Sixto Palavecino

El Coro Municipal Capital del Agro cerró su año con una gala destacada junto al Coro Santa Cecilia, ante autoridades y un público que celebró cada interpretación.

Hoy 15:45

En una noche cargada de música y talento, el Coro Municipal Capital del Agro culminó su ciclo anual con una presentación especial en el Centro Cultural “Sixto Palavecino”, donde también actuó como invitado el Coro “Santa Cecilia” de la ciudad de La Banda. La gala, realizada este jueves, reunió a un nutrido público que celebró cada pieza del repertorio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo la dirección del profesor Juan Carlos Cano, los coreutas ofrecieron un programa que incluyó obras reconocidas de la música popular, ejecutadas con precisión y sensibilidad interpretativa, lo que generó repetidos aplausos de los presentes.

En la velada participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marta Santillán; la diputada provincial Norma Abdala de Matarazzo; la concejal Silvia Zabala y el director de Cultura, Leonardo Fernández, quienes acompañaron el evento y destacaron la labor artística de ambos conjuntos.

Las autoridades fueron además las encargadas de entregar distinciones a los grupos corales y a sus integrantes más destacados, en reconocimiento al compromiso y dedicación demostrados a lo largo del año.