Violento triple choque en una transitada esquina dejó serios daños materiales

Tres vehículos colisionaron en Islas Malvinas y avenida del Libertador, lo que provocó destrozos y la intervención de la Policía para ordenar la zona.

Hoy 17:30

Un triple choque de gran violencia ocurrió este viernes en la intersección de Islas Malvinas y avenida del Libertador, en la ciudad Capital, y generó preocupación entre los vecinos por la magnitud del impacto y los importantes daños materiales registrados en los vehículos.

De acuerdo con los primeros datos, en el hecho intervinieron un utilitario, un camión y un automóvil, que terminaron con destrozos de consideración tras la fuerte colisión. La escena obligó a la rápida llegada de personal policial para ordenar el tránsito y asegurar el área, debido a la peligrosidad que presentaba el lugar.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. Peritos de la fuerza realizaron tareas en el sitio para determinar la mecánica del impacto y establecer eventuales responsabilidades.