Dra. Rodríguez presenció la asunción de la nueva Comisión de Jóvenes Abogados

La elección para la renovación de autoridades se realizó a principios de este mes. Tendrán un mandato que se extenderá por dos años.

Hoy 17:33

La vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez, asistió hoy a la ceremonia de juramento de los integrantes de la renovada Comisión de Jóvenes Abogados de Santiago del Estero, que es encabezada por el Dr. Carlos Francisco Juri.

Participaron en el acto protocolar, el presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados y Procuradores local, Dres. Luis Miguel y Azucena Brunello de Zurita, respectivamente; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero y el decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la misma casa de altos estudios, Ing. Luis Lucena y Gabriel Ávila; el defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Daniel Escobar Correa; jueces, abogados y familiares de los jurantes.

En primer lugar, el presidente saliente de la Comisión de Jóvenes Abogados, Dr. Hugo Daniel Casali, brindó un discurso y luego, la presidenta de la Junta Electoral, Dra. Elena Zurita, leyó el acta de proclamación de candidatos de la Lista Naranja y Blanca, como ganadora de los comicios efectuados a principios de este mes.

A continuación, quien se desempeñó como titular de este organismo desde 2020, tomó el juramento de rigor a su sucesor, Dr. Juri, para que éste haga lo propio con quienes lo acompañarán en la gestión que hoy comienza.

Como vicepresidenta, se desempeñará la Dra. Camila Yoana Dalmasso, mientras que las Dras. Ximena Neirot y Nahir González Farías, lo harán como tesorera y secretaria general, respectivamente.

Momentos más tarde, juraron los vocales titulares, Dres. Matías Russo; Milagros Infante; Jeremías López; Antonella Alba Sofía Achával y Raúl Santucho. Seguidamente, hicieron lo propio los vocales suplentes, Dres. Luis Alejandro Lescano; Mercedes Fernández Galván; Mauricio Garzón; Jesús López y Juan Ignacio Escobar.

Después se entregaron reconocimientos a los noveles integrantes de la Comisión de Jóvenes Abogados y a quienes finalizaron su mandato, para dar paso a los mensajes de las nuevas autoridades y del Dr. Miguel.

Cabe apuntar que el acto tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero.