Un adolescente chocó una camioneta robada en el barrio Campo Contreras y terminó aprehendido

El siniestro vial ocurrió en avenida Ingeniero Contreras y Solís, luego de que el vehículo fuera sustraído horas antes en la Capital.

Hoy 17:36

Un siniestro vial con importantes daños materiales se registró esta mañana en el barrio Campo Contreras, cuando una camioneta robada terminó involucrada en un choque en cadena en la intersección de avenida Ingeniero Contreras y avenida Solís, en la ciudad Capital.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 7.30, cuando una Renault Kangoo roja era conducida por un adolescente de 16 años, quien habría sido el autor del robo del vehículo. Durante la huida, el menor perdió el control del rodado e impactó primero contra una Volkswagen Amarok gris, que se encontraba estacionada, y luego contra un Volkswagen Voyage blanco, también sin ocupantes.

Producto del impacto, los tres vehículos sufrieron daños materiales, aunque no se registraron personas lesionadas, pese a la violencia del choque.

La situación se había iniciado pasadas las 6 de la mañana, cuando un joven denunció que la camioneta de su padre había sido sustraída sobre calle Viamonte al 900. Minutos después, vecinos del barrio Campo Contreras alertaron a la Policía sobre un siniestro vial que involucraba al mismo vehículo.

Personal policial arribó rápidamente al lugar y procedió a la aprehensión del menor, quien quedó a disposición de la Justicia por disposición del fiscal interviniente, Dr. Belloumini. Además, se realizaron las pericias correspondientes y se inspeccionaron tanto el rodado recuperado como los automóviles dañados, conforme a los protocolos establecidos.