Las Guerreras del K-Pop llegan al cine teatro Renzi

El fenómeno infantil-familiar desembarca en el Cine Teatro Renzi el 18 de diciembre, con una puesta que combina coreografías, humor e interacción junto a los Sasha Boys.

El espectáculo infantil-familiar que transita entre la estética pop coreana, la tradición del teatro musical y los códigos digitales que consumen hoy niñas, niños y preadolescentes —producida por Inova Productora— se presentará desde las 18 en el Cine Teatro Renzi, una sala emblemática para la historia del espectáculo en la región.

El show, que también incluye la participación del grupo Sasha Boys, se inscribe en una tendencia creciente: la adaptación a formato escénico de universos narrativos nacidos en plataformas online, muchos de ellos cercanos al K-Pop, al dance cover y a la cultura fan.

Desde su surgimiento, el espectáculo ha sido definido como un “fenómeno global” por su expansión en redes y su capacidad para captar la atención de públicos muy jóvenes que consumen música coreografiada con la misma naturalidad con que navegan entre videos cortos.

A diferencia de las producciones orientadas al marketing musical, esta puesta busca apoyarse en un lenguaje teatral que combine humor, interacción con la audiencia y un relato que, según sus creadores, apunta a “inspirar” a la niñez mediante personajes que exploran el trabajo en equipo y la disciplina artística.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en etickets.com.ar y en la boletería del Cine Teatro Renzi. La función, programada para un único día, invita a un encuentro donde música, humor y cultura pop se entrelazan en un escenario histórico que sigue reinventándose al ritmo del público que lo habita.