Estudiantes define el equipo para la final ante Racing: vuelve su goleador y Domínguez sostiene una duda clave

El Pincha llegó completo a Santiago del Estero para buscar el título del Clausura. Guido Carrillo regresará tras la suspensión y Gabriel Neves será esperado hasta último momento por una lesión muscular.

Hoy 17:45

Estudiantes de La Plata ya está instalado en Santiago del Estero para enfrentar este sábado a Racing por la final del Torneo Clausura, y el entrenador Eduardo Domínguez tiene prácticamente definido el once. La gran novedad es el regreso de Guido Carrillo, quien vuelve después de cuatro partidos afuera por la dura sanción que recibió tras su codazo a Joaquín Laso, defensor de Tigre.

La recuperación del goleador llega en un momento clave y todo indica que retomará su lugar como referencia de área, en reemplazo de Lucas Alario. Su presencia le da al León un peso ofensivo que perdió en los últimos encuentros y que será vital para un compromiso de tanta jerarquía.

La única duda pasa por la situación física de Gabriel Neves. El uruguayo sufrió un desgarro de sóleo tras su partido ante Boca por la fecha 14 y acumula más de un mes de recuperación. Si bien viajó con el plantel y será evaluado hasta último momento, Domínguez lo esperará para saber si está en condiciones de reaparecer. En caso de no llegar, su lugar sería ocupado por Ezequiel Piovi, quien viene siendo titular en las últimas jornadas.

Estudiantes, además, carga con un antecedente reciente favorable ante la Academia: desde la llegada de Gustavo Costas, le ganó tres partidos, empató uno y no conoce la derrota, un dato que alimenta la confianza del plantel platense en la previa de la final.

La probable formación de Estudiantes vs. Racing

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi o Gabriel Neves, Cristián Medina; Tiago Palacios, Edwin Cetré y Lucas Alario o Guido Carrillo.