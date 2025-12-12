Grave accidente en la Ruta 89: un camión volcó y el chofer quedó atrapado en la cabina

El siniestro ocurrió a la altura del paraje Saldivar, en jurisdicción de Quimilí, y motivó un amplio operativo de rescate.

Hoy 18:27

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este viernes sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del paraje Saldivar, en la zona de influencia de la ciudad de Quimilí, cuando un camión de gran porte volcó de manera espectacular sobre la calzada.

Como consecuencia del hecho, el conductor del rodado quedó atrapado en el interior de la cabina, lo que generó una rápida activación de los protocolos de emergencia. La identidad del chofer aún no fue informada, mientras se desarrollan intensas tareas para lograr su extracción en condiciones seguras.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos sanitarios del Hospital Zonal de Quimilí, quienes coordinan las maniobras de rescate y asistencia médica. El camión permanece volcado sobre la ruta, por lo que se implementó un operativo de control vehicular para resguardar la seguridad de los automovilistas.

Las causas del vuelco son materia de investigación, y personal especializado realiza las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro.