La municipalidad destacó la experiencia de estudiantes de Psicología de la UCSE que finalizaron sus prácticas profesionalizantes

Fueron 18 los estudiantes que llevaron adelante las propuestas formativas.

Hoy 19:35
estudiantes psicologia

La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de la Capital destacó la experiencia de la Práctica Profesional Supervisada que los alumnos de la carrera de Psicología de la UCSE realizaron en la repartición.

A lo largo del ciclo lectivo, 18 estudiantes llevaron adelante propuestas formativas, espacios de reflexión y actividades orientadas a fortalecer las dinámicas laborales, acompañando el trabajo cotidiano de los empleados municipales.

Además, los jóvenes alumnos dictaron un taller para el personal de la repartición, donde se abordaron temáticas como la comunicación, la gestión de las emociones y el trabajo en equipo, lo que permitió profundizar el crecimiento profesional y el bienestar institucional.

Al respecto, el titular de la dependencia, Fernando Zelaya, destacó "la dedicación, el compromiso y la seriedad demostrada por cada docente, coordinador y estudiante durante esta enriquecedora experiencia".

Cabe recordar que el municipio y la UCSE firmaron oportunamente un acuerdo marco de cooperación para capacitación de empleados, desarrollo de prácticas profesionales para estudiantes y actividades de investigación y extensión que beneficien a la comunidad.

