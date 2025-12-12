La Municipalidad invita a participar de las actividades culturales este fin de semana

Habrá diversos eventos en el marco del programa "Viví diciembre en Santiago: una navidad en comunidad".

Este fin de semana, la Municipalidad de la Capital organizará diversas actividades recreativas, artísticas y culturales para celebrar las fiestas de fin de año, en el marco del programa "Viví diciembre en Santiago: una navidad en comunidad".

El sábado 13 en el Parque del Encuentro, a partir de las 19 horas, se realizará una Feria de Artesanos y Emprendedores. Además, a las 20 habrá un recital y muestra artística de alumnos del Centro de Educación para el Arte de los talleres de guitarra, teclado, canto, teatro, danzas folklóricas y latinoamericanas y percusión latina.

En tanto, ese mismo día desde las 21 horas en el patio central del palacio municipal, se llevará a cabo la "Noche de Danzas Latinoamericanas".

Asimismo, el domingo 14 en el Parque del Encuentro a partir de las 19 horas, se realizará una nueva Feria de Artesanos y Emprendedores con productos tales como indumentaria, joyería, decoración, regalos navideños, dulces y panificados, entre muchos otros.