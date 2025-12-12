"La señal que esperaba el agro": llegó el barco que abre el mercado del trigo argentino a China

El buque granelero Shandong Fu Yi llegó a la terminal de San Lorenzo para cargar trigo, marcando un hito en las exportaciones argentinas hacia el gigante asiático.

La Argentina dio un paso histórico en materia de exportaciones agrícolas. En las últimas horas ingresó al país el buque granelero Shandong Fu Yi, que será el encargado de concretar la primera exportación de trigo argentino con destino a China, un mercado clave y hasta ahora poco accesible para el cereal nacional.

El buque, con bandera de Hong Kong, comenzó su ingreso a la Hidrovía del Paraná y tiene previsto cargar 40.000 toneladas de trigo en la terminal portuaria de San Lorenzo, en Santa Fe, según los registros de la plataforma especializada Marine Traffic.

La operación está a cargo de la filial argentina de Cofco, la corporación agroindustrial china, lo que le otorga respaldo comercial y reduce cualquier riesgo en la operatoria. Se trata de un dato no menor, teniendo en cuenta las exigencias del mercado chino y los antecedentes de otros embarques que, aunque anunciados inicialmente con destino a ese país, finalmente terminaron en otros mercados.

Días atrás, por ejemplo, figuraban en los listados de embarques operaciones de Bunge, por 20.000 toneladas, y de Cargill, por otras 22.000, que inicialmente tenían como destino China, pero que luego fueron redireccionadas a Bangladesh y Vietnam, respectivamente.

China no es un mercado sencillo para el trigo argentino. Según estimaciones del USDA, el gigante asiático deberá importar al menos 6 millones de toneladas de trigo en la campaña 2025/26, pero suele abastecerse principalmente de Australia, Rusia, Canadá y Estados Unidos, lo que históricamente dejó a la Argentina en un segundo plano.

Sin embargo, el contexto actual obliga a abrir mercados de manera urgente. Esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario actualizó la estimación de cosecha de trigo a un récord histórico de 27,7 millones de toneladas. Si se suma un stock inicial cercano a los 3,4 millones, la oferta total para la campaña comercial asciende a 31,1 millones de toneladas, con un saldo exportable estimado en 19 millones, una cifra inédita para el país.

La posibilidad de exportar trigo a China quedó formalmente habilitada en enero de 2024, cuando ambos países firmaron el protocolo sanitario que abrió ese mercado. La llegada del Shandong Fu Yi representa ahora el primer paso concreto para transformar ese acuerdo en exportaciones reales.

En un escenario de abundancia productiva y necesidad de divisas, el arribo de este buque no es solo una noticia logística: es una señal clave para el futuro del trigo argentino y su inserción en uno de los mercados más grandes del mundo.