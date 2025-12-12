“Nunca vimos algo así”: Teo, el piloto danés que trajo los F-16, quedó impactado por la Argentina

Troels “Teo” Vang, el piloto danés que comandó la llegada de los F-16 a la Argentina, destacó la pasión del público local, explicó las virtudes del caza y contó detalles de la histórica misión aérea.

Hoy 21:17

La llegada de los aviones F-16 Fighting Falcon a la Argentina no solo marcó un hecho histórico para la Fuerza Aérea, sino que también dejó una fuerte impresión en quienes fueron protagonistas de la misión. Uno de ellos fue Troels Vang, más conocido como “Teo”, el piloto danés que comandó el traslado de las aeronaves desde Dinamarca hasta Río Cuarto, y que reconoció haberse visto sorprendido por la pasión del público argentino.

Con más de 20 años de trayectoria y una extensa carrera en la Fuerza Aérea de Dinamarca, Teo lideró el denominado ferry flight que permitió el arribo de los seis F-16 al país. En diálogo con Cadena 3, calificó la operación como “una misión muy buena, exitosa y desafiante”, debido a la complejidad del recorrido y la coordinación necesaria entre distintos países.

“Llegamos el 5 de diciembre con los seis aviones, tal como estaba previsto. Fue un viaje largo y muchas piezas tenían que encajar, pero todo salió perfecto”, relató el piloto, destacando el trabajo conjunto entre Argentina, Dinamarca y Estados Unidos, que aportó el reabastecimiento en vuelo.

Consultado sobre las características del F-16, Teo lo definió como “un avión muy amigable para el piloto, extremadamente ágil y poderoso”. Incluso señaló que puede ser operado por aviadores con menor experiencia, ya que es “muy intuitivo”, aunque aclaró que dominarlo por completo requiere un entrenamiento intenso. En ese sentido, sostuvo que el F-16 sigue siendo “el punto de referencia de los aviones de combate de cuarta generación”, gracias a su constante modernización en sistemas de armas y aviónica.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista estuvo vinculado a su experiencia en el país. Teo aseguró que el recibimiento superó ampliamente sus expectativas. “Sabíamos que los argentinos eran apasionados y patrióticos, pero la recepción fue enorme y abrumadora. Nunca vimos algo así en Europa”, afirmó. Incluso contó que vio videos de personas llorando de emoción y reconoció que también los propios pilotos argentinos mostraron una fuerte carga afectiva al recibir las aeronaves.

Además, el piloto danés no escatimó elogios para la gastronomía argentina. “Sabíamos que tenían fama por la carne y el buen vino, y realmente lo disfrutamos”, comentó entre risas.

Teo también se refirió a su vínculo con las redes sociales, donde se convirtió en una figura seguida por fanáticos de la aviación de todo el mundo. Contó que su pasión por volar nació durante el servicio militar obligatorio, cuando vio a dos F-16 sobrevolar un ejercicio a baja altura. “Fue muy impresionante. Creo que ahí despertó mi deseo de ser piloto”, recordó. Más tarde, esa carrera lo llevó incluso a ser piloto de demostración en festivales aéreos.

“Si podemos inspirar a jóvenes a unirse a la Fuerza Aérea, es muy gratificante”, aseguró, y explicó que el entrenamiento es la clave para manejar el miedo y la presión en una cabina de combate. “Cuando empezás la planificación, los checklists y el briefing, entrás en un mundo familiar donde sabés que podés hacerlo”, detalló.

De cara al futuro, expresó su deseo de entrenar junto a pilotos argentinos una vez que el país opere plenamente los F-16. Y, para cerrar, dejó un mensaje directo a los jóvenes que sueñan con volar: “Si lo soñás, hacelo. No cuesta nada intentarlo. Si está en tu corazón, perseguí ese sueño”.

Una frase que resume el espíritu de una misión histórica y el impacto que la Argentina dejó en uno de sus protagonistas.