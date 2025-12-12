Un joven fue detenido por haber atacado con un cuchillo a su novia, a su bebé y a su suegra

Se trata de Agustín Alejandro Ramos (24), quien era buscado desde el fin de semana pasado. Lo hallaron escondido en un domicilio de la localidad de Machagai

Hoy 21:37

El acusado por el brutal ataque a su pareja, su hija y su suegra en San Francisco Solano fue detenido este viernes en la provincia de Chaco. Lo hallaron escondido en la localidad de Machagai, ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de Resistencia.

Según informaron fuentes policiales, Agustín Alejandro Ramos, de 24 años, se encontraba en una casa de la calle Roque Sáenz Peña al 400. Los efectivos de Investigaciones Complejas Interior lo sorprendieron este viernes cerca de las 17.30.

Ramos llegó días atrás desde Buenos Aires y buscaba ocultarse tras el ataque. Detectives de la DDI de Lomas de Zamora obtuvieron ese dato, por lo que pidieron colaboración a la fuerza chaqueña para atraparlo.

El fiscal Marcelo Fabián Soto y el Juez de Garantías Alberto Kubicek intervinieron en el operativo. El detenido fue remitido con las actuaciones a la comisaría de Machagai. Allí esperará su trasladado de regreso a Lomas de Zamora, donde será indagado por el fiscal Sebastián Bisquert bajo los cargos de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”.

El caso cobró relevancia desde el sábado pasado, a partir de la denuncia pública de la víctima, K., una joven de 22 años. Ella relató en sus redes cómo sufrió el ataque en la casa que compartía con sus padres. Según contó, estaban los tres -ella, Ramos y su hija de 1 año y 5 meses- acostados mirando una película, cuando de repente él la atacó.

“Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, recordó la joven.

La beba, al acercarse, fue herida en la cara con el cuchillo. Debieron realizarle siete puntos de sutura en el rostro. Su madre sufrió cortes en la boca, el cuello y el pecho. En medio del forcejeo, los gritos alertaron a los padres de la joven, quienes intervinieron.

La madre de la víctima fue golpeada y el agresor le provocó una fisura maxilofacial que requerirá cirugía. Ella habló con la prensa y cómo llegó a rescatar a su hija, quien estaba en su habitación, cuando comenzaron los golpes.

“Abro la puerta y me encuentro con esa escena, él arriba de K. Cuando me abalanzo contra él, se da vuelta y la suelta”, expresó respecto del instante en el que recibió el golpe de puño. De acuerdo con la recreación de la escena que hizo, él estaba ahorcando a la joven con una mano y con la otra la cortaba en distintas partes del cuerpo.

La mujer tuvo un fuerte golpe en el cuerpo provocado por un empujón que le dio Ramos. “Perdí un poco el conocimiento, porque no sé en qué momento entra mi marido”, confió. En cuanto el ataque cesó, Mónica observó que la bebé, quien es hija de Ramos, presentaba un tajo que requirió de siete puntos de un lado de la cara y dos puntos del otro. “Era una escena desesperante”, aseguró.

Sobre el comportamiento previo de Ramos, la madre indicó que no tenía conocimiento de episodios similares anteriores: “Es la primera vez que esta persona ataca a mi hija de esta manera. Yo no tenía conocimiento si tenía situaciones agresivas. Jamás la vi marcada”.

Sin embargo, remarcó el temor por el que atraviesa la familia tras el episodio: “Mientras él está libre, nosotros estamos muy mal. Él es un femicida en potencia”, dijo en un diálogo con Telenoche.

K., desde entonces, reiteró en distintos momentos su pedido de captura: “Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto”.

Este viernes, luego de conocerse la detención del acusado, la joven contó públicamente cómo siguen ella, su madre y su hija, todas internadas. Agradeció los mensajes de apoyo recibidos y se mostró aliviada porque el sospechoso está a disposición de la Justicia.

“Estoy bien, gracias a Dios, recuperándome y esperando a que me den el alta para poder ir a estar con mi bebé que no la veo desde ayer temprano”, expresó un rato antes de reencontrarse con la pequeña.

También informó que su madre sigue a la espera de la cirugía tras la lesión sufrida y que ambas están apoyándose mutuamente en la internación.